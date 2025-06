Andria: auto in fiamme sulla Ss170, illeso il conducente

Paura nel tardo pomeriggio di oggi sulla Ss 170, in direzione Barletta: un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre transitava all’altezza del ponte dell’autostrada, nei pressi della zona commerciale di via Barletta. A notare il fumo nero che si levava dalla carreggiata è stata una pattuglia della polizia Locale di Andria, in servizio nella zona. Gli agenti sono intervenuti rapidamente, raggiungendo il punto esatto dell’incendio: una Mini Cooper, proveniente da Andria, era stata completamente avvolta dalle fiamme. Il conducente del veicolo è riuscito a mettersi in salvo in tempo, abbandonando l’auto prima che l’incendio si propagasse: non ha riportato ferite. La polizia Locale ha immediatamente messo in sicurezza l’area, bloccando il traffico per consentire l’intervento dei vigili del fuoco, allertati dagli stessi agenti. I pompieri sono giunti sul posto in pochi minuti e hanno domato l’incendio, evitando che le fiamme si estendessero ad altri veicoli o alla vegetazione circostante.

