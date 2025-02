Andria, aumento tariffe dehors: è polemica

E’ polemica ad Andria sull’aumento del canone di concessione di occupazione di suolo pubblico per l’anno 2025. Ad essere interessate dal provvedimento sono principalmente le attività commerciali con dehors esterni. L’aumento cospicuo delle tariffe a 200 euro al metro quadrato non è stato visto di buon occhio dagli esercenti, che parlano di cifre simili a quelle pagate dai colleghi in città come Roma e Milano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author