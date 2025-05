Andria, assalto al bancomat di Poste Italiane in Via Trani, fermati in tre

Il fenomeno degli assalti con esplosivo ai bancomat continua a colpire la provincia di Barletta Andria Trani. All’alba della domenica mattina, intorno alle 5.15, un gruppo formato da tre persone originarie del foggiano ha posizionato dell’esplosivo all’interno dello sportello automatico della filiale andriese di Poste Italiane situata in Via Trani.

Il colpo però non è riuscito e i malviventi sono stati intercettati dalle forze dell’ordine. I quattro componenti del gruppo immediatamente dopo l’esplosione si sono dati alla fuga a piedi. Uno dei rapinatori è stato fermato dalle volanti della Questura di Andria mentre gli altri due, in fuga nelle campagne limitrofe, sono stati fermati da una pattuglia dei Carabinieri. Una quarta persona invece è ancora ricercata.

I tre dovranno ora rispondere, in concorso e a vario titolo, delle accuse di furto aggravato, detenzione di materiale esplosivo e danneggiamento. Sul posto per i rilievi del caso sono arrivate anche alcune unità degli artificieri. Parte dell’ordigno sembra essere stata recuperata dai militari dell’arma all’interno del veicolo sequestrato e dovrebbe essere fatta brillare in una cava situata nell’agro di Trani in zona Via Duchessa d’Andria. L’esplosione, avvenuta ai piedi di un condominio, fortunatamente non ha provocato feriti.

