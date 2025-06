Andria, arrestati due uomini per spaccio di cocaina

Due uomini di Andria, di 50 e 35 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato dalla polizia di Stato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta nell’ambito dell’attività di contrasto al traffico di droga, intensificata su impulso del questore della sesta provincia pugliese, Alfredo Fabbrocini. Gli agenti della Squadra mobile della questura di Barletta-Andria-Trani, durante specifici servizi di controllo del territorio, hanno notato movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione situata a circa cento metri dalla sede della questura. L’intuizione investigativa si è rivelata fondata: a seguito di una perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto all’interno dell’immobile oltre 50 grammi di cocaina, già in fase di confezionamento in dosi pronte per la vendita al dettaglio. I due arrestati sono stati sorpresi mentre preparavano lo stupefacente. La Procura della Repubblica del tribunale di Trani ha disposto la convalida degli arresti e ottenuto l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per entrambi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author