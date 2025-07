Andria, area mercatale a rischio sprofondamento: scatta l’allarme

Savino Montaruli: “Progetto PINQUA disastroso, è un pericolo per tutti”

Allarme sicurezza ad Andria nella zona mercatale di Largo Torneo, dove lunedì 7 luglio, durante il consueto mercato settimanale, è scattata l’evacuazione di un’ambulanza posizionata nell’area indicata dal Comune. A segnalare il pericolo sarebbe stato un ingegnere di Ferrotramviaria, che avrebbe riferito ai volontari della Misericordia la presenza di vasconi sotterranei potenzialmente instabili, rendendo l’intera zona a rischio sprofondamento.

La segnalazione ha immediatamente attivato una serie di reazioni. Il sindacalista Savino Montaruli, promotore dell’iniziativa che nei giorni precedenti aveva visto la presenza delle autorità comunali in quello stesso spazio, è intervenuto sul posto confrontandosi con gli operatori sanitari e verificando direttamente la situazione.

L’ambulanza è stata spostata in una strada vicina, ma in condizioni non ottimali: senza gazebo di protezione e sotto un sole cocente, con temperature prossime ai 40 gradi. I cittadini in attesa dei servizi sanitari sono rimasti sotto il sole, in fila, esposti a un caldo insostenibile.

È stato lo stesso Montaruli a contattare la Polizia Locale, chiedendo l’isolamento dell’area ritenuta pericolosa. L’intervento è stato tempestivo: la zona interessata dal progetto PINQUA è stata interdetta al traffico, con l’apposizione di segnaletica di pericolo per evitare il transito di mezzi pesanti, compresa l’ambulanza stessa.

“Un’altra dimostrazione di improvvisazione e assenza di visione in una città che sembra aver smarrito ogni punto di riferimento. I cittadini e gli operatori sono stanchi di questa continua propaganda personale, mentre i problemi reali restano irrisolti”, ha dichiarato Montaruli.

Il progetto PINQUA, nato con l’obiettivo di rivoluzionare il sistema viario e riqualificare il tessuto urbano, si ritrova ora sotto accusa per le sue criticità. Già oggetto di contestazioni per l’elevato consumo di suolo e l’impatto sul verde pubblico, il piano è oggi al centro di una nuova polemica per le possibili conseguenze sulla sicurezza delle persone.

A preoccupare è anche il fatto che solo pochi giorni prima proprio l’amministrazione comunale aveva visitato e valorizzato quell’area come simbolo dell’innovazione e del rinnovamento urbano. Oggi, invece, quella stessa zona viene considerata instabile e viene chiusa per rischio crollo.

Un episodio che solleva interrogativi urgenti sulla progettazione e sulla gestione degli spazi pubblici in città, e che riapre il dibattito sull’effettiva efficacia e sicurezza del progetto PINQUA ad Andria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author