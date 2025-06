Andria, agenti spintonate durante controllo bici elettriche

Ad Andria, due agenti in borghese sono state investite durante un controllo su bici elettriche in aree pedonali. L’intervento è degenerato in violenza. Sono poi seguiti commenti offensivi sui social e, ai nostri microfoni l’ammonimento dell’assessore alla Polizia Locale, Pasquale Colasuonno.

