Andria, abbandona divano in campagna: identificato con fototrappola

Un uomo è stato multato per aver abbandonato un divano in campagna, in contrada Papaluca, grazie a una fototrappola installata dal Comune. Il fatto risale al 21 marzo 2025: le immagini hanno ripreso due persone su un autocarro mentre scaricavano il mobile accanto ai cassonetti. Attraverso il numero di targa, gli agenti sono risaliti al proprietario del mezzo, che ha ammesso le proprie responsabilità. A fronte dell’infrazione alle norme ambientali, l’uomo ha potuto evitare il procedimento penale pagando una sanzione amministrativa di 2.500 euro. “Le fototrappole sono uno strumento efficace nella lotta ai reati ambientali,” ha dichiarato l’assessore alla polizia Locale, Pasquale Colasuonno.

