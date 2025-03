Andria, 37enne tranese in gravi condizioni dopo fuga in monopattino dalla Polizia Locale

Un uomo di 37 anni di Trani è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Bonomo di Andria dopo un incidente avvenuto il 13 marzo. L’uomo, alla guida di un monopattino, non si è fermato a un posto di blocco della Polizia Locale in via Podgora.

Durante la fuga, ha urtato alcune auto in sosta, cadendo rovinosamente e riportando un grave trauma cranico. Le indagini della Polizia Locale sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

