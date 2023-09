Da venerdì scorso, ad Andria, non si hanno più notizie di un ragazzo di 23 anni, Karolis Troia, di origini lituane. Il giovane – stando a quanto comunicato dai familiari che hanno sporto denuncia in questura – aveva appena finito il turno di lavoro in un’azienda del posto, si è recato a casa per cambiarsi per poi uscire. Alle 23 circa di venerdì 15 settembre al papà, che lo aveva contattato telefonicamente, aveva detto che da lì a poco sarebbe rientrato. Ma a casa non ha mai fatto ritorno e il suo telefono risulta spento. Karolis è alto 1 metro e 90, capelli biondi e occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava un bermuda di jeans chiaro, una maglietta bianca, un paio di scarpe da ginnastica bianche e un marsupio. Ha portato con sé il telefono e i documenti.

