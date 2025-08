Andrano, violento temporale estivo: strade allagate e danni a locali

Acqua all’altezza delle ginocchia, automobili intrappolate in un fiume scrosciante di pioggia, locali commerciali, bar e garage allagati e danneggiati. È il risultato di un violento temporale estivo abbattutosi nelle scorse ore ad Andrano.

In pochi minuti pioggia e grandine hanno invaso le strade del centro cittadino e della marina, il tutto documentato da una residente del luogo. Danni considerevoli si sono registrati nella zona denominata “Vora”, un’area della città che presenta un sistema fognario particolarmente debole, dove già in passato simili eventi atmosferici avevano causato problemi ai commercianti e chi vi abita.

A essere duramente colpita la sede di Andrano Giallorossa, raduno dei tifosi locali del Lecce, inaugurata poco meno di un mese fa. Il pavimento non ha retto all’ingente mole d’acqua, costringendo i membri del club a rimuoverlo completamente e a gettarlo.

“Aprire quella porta è stato come ricevere un pugno: acqua ovunque, pavimento distrutto, ricordi danneggiati”, si legge sulla pagina Facebook. Per il tutto il pomeriggio del 4 agosto – racconta ad Antenna Sud la presidente del circolo Valentina Martella – cittadini e volontari hanno lavorato duramente per far defluire l’acqua dal locale, smaltire gli arredi ormai inutilizzabili, pulire e asciugare per terra.

Una prova di solidarietà a cui gli andranesi non si sono sottratti: “Per un attimo la paura ci ha bloccati, ci siamo sentiti impotenti, paralizzati… ma poi siete arrivati – prosegue il post social -. Con mani pronte, con affetto e determinazione. Grazie a tutti voi la sede è già funzionate e agibile”, conclude.

Ma i danni non si sono limitati al solo immobile di Andrano Giallorossa: a pagarne le conseguenze sono stati anche il bar accanto e altre abitazioni ed esercizi commerciali della zona.

