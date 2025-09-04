4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Andrano, presentato Piano d’azione per energia sostenibile e clima

Gloria Roselli 4 Settembre 2025
centered image

È stato presentato nelle scorse ore nella biblioteca di comunità del Castello di Andrano il Piano d’azione del comune per l’energia sostenibile e il clima. Il progetto rientra nell’ambito del Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, al quale l’amministrazione Musarò ha aderito nel 2022, rafforzando il suo impegno sulle tematiche ambientali, con risultati già visibili.

Il PAESC, acronimo del piano d’azione, guiderà per i prossimi anni le politiche ambientali del paese e della sua marina, configurandosi come un documento indispensabile per accedere a possibili finanziamenti di politica energetica, ambientale e di sviluppo sostenibile. La strategia contiene, inoltre, un obiettivo ambizioso: raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

About Author

Gloria Roselli

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Carmiano, 12 anni di violenze alla ex. Tricase, infrange i domiciliari

4 Settembre 2025 Gloria Roselli

Specchia, provoca un incendio: denunciato 68enne

4 Settembre 2025 Gloria Roselli

Lecce, sequestro di droga nella “167”: blitz della Polizia, un arresto

4 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Colpi in serie alle gioiellerie: banda in azione tra Leverano e Ostuni

4 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce, sgominato “minimarket” della droga nel centro storico: arrestati madre e figlio

3 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lecce,Protesta del Gruppo Salento: davanti alla Regione Puglia

3 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

“VendemmiAmo”: all’Einaudi di Manduria, con alunni, genitori e docenti

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

Carmiano, 12 anni di violenze alla ex. Tricase, infrange i domiciliari

4 Settembre 2025 Gloria Roselli

Invalido, solo e accampato: «L’inverno, qui la mia fine»

4 Settembre 2025 Marzia Baldari

Rissa in piazza Cairoli, controlli “senza sosta” nel centro di Brindisi

4 Settembre 2025 Michele Iurlaro