Andrano, presentato Piano d’azione per energia sostenibile e clima

È stato presentato nelle scorse ore nella biblioteca di comunità del Castello di Andrano il Piano d’azione del comune per l’energia sostenibile e il clima. Il progetto rientra nell’ambito del Patto dei Sindaci per il clima e l’energia, al quale l’amministrazione Musarò ha aderito nel 2022, rafforzando il suo impegno sulle tematiche ambientali, con risultati già visibili.
Il PAESC, acronimo del piano d’azione, guiderà per i prossimi anni le politiche ambientali del paese e della sua marina, configurandosi come un documento indispensabile per accedere a possibili finanziamenti di politica energetica, ambientale e di sviluppo sostenibile. La strategia contiene, inoltre, un obiettivo ambizioso: raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
