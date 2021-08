Un grosso petardo è stato lanciato tra i tavoli di una pizzeria sabato notte a Castiglione d’Otranto, frazione di Andrano. L’esplosione ha provocato il danneggiamento di alcuni suppellettili. Il danno, non ingente, non è coperto da assicurazione. Se sia stata una bravata o un atto intimidatorio lo stabiliranno i carabinieri che hanno raggiunto piazza della Libertà per raccogliere elementi utili alle indagini.