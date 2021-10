Andrano | OttobreRosa 2021, Lilt Point nella Cittadella della Salute

Continuano le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in favore della Campagna “OttobreRosa 2021”.

Ha registrato un grande interesse l’incontro tenutosi ieri, 19 ottobre, nella Biblioteca Comunale “Don Giacomo Pantaleo” sul tema “Prevenzione del tumore al seno”,

La relazione, tenuta dal dr. Carmine Cerullo, Dirigente Medico Ospedale di Casarano e Presidente Provinciale Lilt (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), è stata preceduta dall’introduzione della sig.ra Maria Antonietta Bortone, Responsabile Lilt di Montesano.

A seguire è stato inaugurato il LILT POINT del Comune di Andrano, istituito, in collaborazione con la ASL – Distretto Socio-Sanitario di Poggiardo, nella struttura della Cittadella della Salute, presso il quale sarà possibile usufruire dei servizi legati alla prevenzione delle patologie oncologiche e dove sarà possibile ritirare opuscoli e materiale informativo.

“Andrano si aggiunge agli oltre 40 Lilt Point già attivati nel territorio provinciale – dichiara il dr. Carmine Cerullo, Presidente Provinciale Lilt – Un numero in costante crescita come in crescita è, purtroppo, l’incidenza di questa patologia nel territorio salentino. Scopo dei Lilt Point è di migliorare e rafforzare la diffusione delle informazioni tra i cittadini, attraverso i servizi comunali, mettendo a disposizione opuscoli e materiale informativo sui nostri servizi. Questa terribile malattia – prosegue il dr. Cerullo – richiede uno sforzo comune a tutti i livelli istituzionali e sociali. È una battaglia che si vince o si perde insieme”.

“L’inaugurazione del Lilt Point Comunale – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali Domenico Balestra – è sì un gesto di attenzione e di sensibilizzazione su di un tema particolare come quello oncologico, ma è anche l’attestazione di come, a fronte dell’incidenza di questa insidiosa malattia anche nel nostro territorio, sia indispensabile accrescere gli sforzi nella lotta contro il cancro, a partire dalla promozione della conoscenza e della diffusione di informazioni. Ringrazio – continua l’assessore Balestra – il Dirigente del Distretto Sanitario di Poggiardo per la disponibilità accordataci e l’Associazione LILT, per il costante lavoro di sensibilizzazione e prevenzione che svolge in prima linea”.

Non nasconde la propria soddisfazione il primo cittadino. “Con questa duplice iniziativa che si aggiunge alle precedenti – conclude il Sindaco Salvatore Musarò -, l’Amministrazione Comunale da me presieduta ha voluto dare un segno tangibile dell’impegno su temi così forti che sconvolgono la vita delle persone e delle famiglie. Auspico che, insieme all’Associazione Lilt, si possano concretizzare iniziative di prevenzione più ampie nel campo delle patologie oncologiche, finalizzate ad accrescere il benessere e la salute dei cittadini”.