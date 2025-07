Inaugurata Andrano Giallorossa con Saverio Sticchi Damiani

È stata inaugurata nelle scorse ore in piazza Maria Ss. delle Grazie ad Andrano la sede ufficiale di Andrano Giallorossa 1908, intitolata a Marina D’Arpe, moglie del presidente di US Lecce, Saverio Sticchi Damiani. A tagliare il nastro del nuovo spazio dell’associazione di tifosi nata nel 2024 due donne: la stessa Marina D’Arpe e Valentina Martella, presidente del circolo. Dirigente e consorte sono stati accolti in paese da un’ondata festante di fedelissimi e simpatizzanti del calcio.

Una serata per dire grazie a chi rappresenta non solo una società sportiva ma un’intera comunità di appassionati che condividono i medesimi valori. Seduti in prima fila la moglie e i figli di Graziano Fiorita, lo storico fisioterapista del Lecce, prematuramente scomparso lo scorso aprile.

