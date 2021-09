Andrano | Fiamme all’ecocentro. Sindaco invita cittadini a chiudere finestre

Un incendio nella scorsa serata è divampato nell’ecocentro comunale di Andrano situato in via Vecchia Comunale per Marittima.

La cittadinanza è stata invitata dal Sindaco, attraverso la pagina ufficiale del Comune, ha tenere chiuse le finestre ed evitare di avvicinarsi in zona.

Fortunatamente a bruciare sarebbero stati semplici sfalci di potatura. Le operazioni di spegnimento sono state condotte dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase e dai colleghi del comando provinciale di Lecce giunti sul posto con diverse autobotti.

Ad innescare le fiamme sarebbe stato un cortocircuito.