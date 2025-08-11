Andrano, debutta Cristiano Accogli, stilista della Notte della Taranta

Una sfilata in riva al mare, tra luminarie, pizzica salentina, foglie di ulivo e le mani esperte di anziane ricamatrici e di un canestraio. Marina di Andrano ha fatto così da sfondo al debutto in passerella di Cristiano Accogli, stilista salentino emergente.

La sua prima collezione è un tripudio di colori neutri e senza tempo, bianco, nero e beige, di materiali 100% naturali, di trame e forme cucite a mano e del filo conduttore unisce tutti i pezzi: l’uncinetto.

Una passione ereditata da nonna Pina, sua mentore e aiutante di fiducia. A sfilare non i soliti professionisti ma giovanissimi ragazze e ragazzi della porta accanto, amici di Cristiano. Un progetto nel quale il Sindaco e l’assessora alle Politiche Giovanili, Francesca Pappaccogli, del comune di Andrano, hanno creduto fin dall’inizio.

Il 24enne cresciuto ad Andrano e formatosi all’Accademia di Belle Arti di Lecce sarà lo stilista del corpo di ballo ufficiale della Notte della Taranta 2025, il gruppo composto da dieci ballerini che si esibirà la notte del 23 agosto durante il concertone di Melpignano. L’annuncio è arrivato a fine sfilata, in anteprima per i presenti, tra le lacrime di commozione dei familiari, degli amici e delle tantissime persone che hanno voluto condividere con lui la presentazione ufficiale delle sue creazioni.

Un giovane sognatore che immagina da sempre di fare lo stilista, e che adesso non ha paura di puntare in alto per dare forma alle sue fantasie, fatte di aghi, fili, e punti all’uncinetto.

