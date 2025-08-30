Ancora violenza in piazza Umberto a Bari, ferito un uomo gambiano

​

​Bari – Una nuova aggressione si è verificata questa mattina, poco dopo le 10, nella zona della stazione ferroviaria di Bari.

Un cittadino gambiano è stato ferito alla mano e all’avambraccio, probabilmente con un coltello o un taglierino, in piazza Umberto.

​L’uomo, noto frequentatore dell’area, è stato soccorso e trasportato al Policlinico. Secondo quanto riportato, il ferimento è avvenuto durante una rissa che ha coinvolto un totale di quattro persone, tutte di nazionalità straniera.

​Sul posto è intervenuta la polizia, che ha fermato il presunto aggressore, un cittadino algerino di 31 anni.

​L’episodio è avvenuto a meno di 24 ore dalla firma, da parte del sindaco Vito Leccese, di una nuova disposizione che mira a favorire l’occupazione commerciale di piazza Umberto e piazza Aldo Moro, permettendo l’installazione di tavoli e sedie da parte delle attività locali.

