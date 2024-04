Ancora sangue sulle strade salentine: 32enne muore a Matino

Ancora morti sulle strade del Salento. Un uomo di 32 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì 1 aprile in prossimità di Gallipoli (Lecce), sulla provinciale 223 che collega la zona de “Li Sauli” a Matino.

Dopo aver accompagnato a casa la sua fidanzata, con la quale aveva trascorso la Pasquetta, il 32enne ha perso il controllo della BMW che guidava finendo fuori strada e schiantandosi contro un albero per poi ribaltarsi. A nulla sono valsi i soccorsi immediati dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gallipoli e i Carabinieri.

Si tratta del secondo incidente stradale mortale in Salento in meno di 24 ore. Nella serata di Pasqua ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, che viaggiava con un amico 20enne, rimasto ferito, a bordo di un’Audi A6 finita in una scarpata sulla statale 274 all’altezza di Salve.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author