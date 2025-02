Ancora la sanità al centro dei lavori del Consiglio regionale di Basilicata

Dal dibattito politico, avvenuto nella riunione dello scorso 19 febbraio all’approvazione dei bilanci. E’ ancora la sanità l’oggetto dei lavori del parlamentino lucano riunitosi a Potenza in una seduta orfana di quasi tutta la Giunta per motivi politici, come ha annunciato il presidente dell’assise Marcello Pittella.

Dagli scranni di via Anzio i consiglieri hanno approvato i bilanci di previsione dell’anno 2024 e triennale 2024-2026 delle quattro aziende sanitarie della regione; si tratta dell’Asm, dell’Asp, dell’IRCCS Crob e dell’Aor San Carlo di Potenza. Sì dall’Assemblea anche al Bilancio consolidato economico preventivo 2024 del SSR e al Bilancio consolidato consuntivo del SSR – Anno 2023.

Le approvazioni sono arrivate dalla maggioranza dei presenti, necessario il voto anche dei componenti delle opposizioni, come ha sottolineato la consigliera pentastellata, Viviana Verri.

