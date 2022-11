Anci: Tajani, ‘Mettere sindaci in condizione di essere efficienti’

Condividi su...

“Una amministrazione locale deve essere messa nelle condizioni di essere efficiente, per questo è necessario cambiare o modificare delle norme che bloccano o penalizzano le attività dei sindaci. Ci troviamo in una situazione paradossale: quando un amministratore agisce per il bene della comunità rischia di essere accusato di abuso d’ufficio, quando, al contrario, non agisce rischia di pagare per omissione. Questo, ovviamente, non va nella direzione e nella tutela dell’interesse dei cittadini”. Così, ad Antenna Sud, Antonio Tajani, ministro degli Esteri, nella giornata conclusiva della tre giorni organizzata a Bergamo dall’Anci.