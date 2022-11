Anci: Sisto, ‘Eliminare abuso d’ufficio per far ripartire economia’

Condividi su...

Linkedin email

“Ridimensionare o eliminare del tutto l’abuso d’ufficio può far riprendere l’economia”. Lo ha detto ad Antenna Sud Francesco Paolo Sisto, viceministro della giustizia del Governo Meloni, nella giornata conclusiva della tre giorni organizzata da ANCI a Bergamo. “Dobbiamo liberare gli amministratori pubblici da questo reato – ha spiegato Sisto – evitando che sia uno spauracchio. E’ necessaria un riforma o una modifica sull’abuso d’ufficio per far ripartire il Paese liberando gli amministratori pubblici dal timore di firmare gli atti”