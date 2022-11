Anci: Sindaci dem ionici a confronto su scenari politici e istituzionali

Condividi su...

Linkedin email

Si è chiusa a Bergamo la XXXIX assemblea nazionale dell’Anci, con l’intervento di saluto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, che ha ribadito l’impegno del Governo nel breve termine in favore delle semplificazioni amministrative, del riordino, del sostegno finanziario e delle tutele giurisprudenziali per comuni e province italiani, al fine di approcciare al meglio la stagione del Pnrr nell’interesse delle comunità locali.

A margine della seduta plenaria, hanno avuto modo di fare un punto politico anche i sindaci progressisti della provincia di Taranto. Insieme al sindaco del capoluogo Rinaldo Melucci, tra gli altri, sono stati presenti in questi giorni alla Fiera di Bergamo il primo cittadino di Martina Franca Gianfranco Palmisano, quello di Statte Franco Andrioli, quello di Faggiano Antonio Cardea, quello di Carosino Onofrio Di Cillo e quello di Palagiano Domiziano Lasigna. I sindaci dem ionici hanno discusso anche delle prossime scadenze politiche, in parte del congresso del Pd e della imminente assemblea dell’Anci Puglia, ma più in generale del desiderio di rafforzare la collaborazione in ogni ambito istituzionale e politico, per un migliore e più rapido raggiungimento degli obiettivi che si prefigge la terra ionica. In questa prospettiva seguiranno ulteriori iniziative comuni.