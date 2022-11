Anci, a Bergamo standing ovation dei sindaci per Mattarella

Condividi su...

BERGAMO – Una vera e propria standing ovation dei sindaci italiani per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine del discorso introduttivo per la 39^ assemblea dell’ Anci. Un lungo applauso per il capo dello stato alla Fiera di Bergamo dove oggi si è aperta l’Assemblea nazionale dell’Anci, dal titolo “La voce del Paese. La parola alle nostre comunità” , che si terrà fino al 24 novembre. Mattarella ha fatto il suo ingresso in sala salutando i sindaci e ha stretto la mano ad alcuni di loro nella prima fila. Poi l’assemblea ha avuto inizio con l’inno di Mameli. L’evento è stato seguito in diretta da AntennaSud. Il servizio del nostro inviato Fabrizio Caianiello