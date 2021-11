ANDRIA- È salita sul palco dell’Anci 2021 di Parma, davanti agli 8mila sindaci italiani portando la propria testimonianza di primo cittadino del sud, eletto appena 13 mesi fa: Giovanna Bruno, sindaco di Andria, ha offerto il proprio contributo nella terza giornata della 38esima Assemblea nazionale nell’ambito della discussione sulla quinta missione del Pnrr (coesione e inclusione territoriale).

“Onorata del privilegio di far parte della schiera degli 8000 sindaci italiani, che per me sono ‘folli e sognatori‘. Sono partita dalla mia pur breve esperienza da sindaca del Sud. Un sud che sconta un divario non indifferente dal resto d’Italia e che non vuole piangersi addosso ma riscattarsi e lavorare sodo per contribuire con determinazione alla rinascita del Paese” ha detto il sindaco Giovanna Bruno, con un tono di voce determinato, ma emozionato.

“Ho posto l’accento sulle difficoltà oggettive che un ente come il mio ha, essendo in pre-dissesto, rispetto agli obiettivi temporali e progettuali che il piano nazionale impone. Quindi ho chiesto al governo di creare condizioni di dignità per concedere a tutti i comuni, anche a chi è più indietro, opportunità di essere della partita, per giocarsela fino in fondo” ha continuato il primo cittadino di Andria, che ha catturato l’attenzione di tutti i sindaci presenti in sala.

“Non sconti o elargizioni, ma più attenzione alla sburocratizzazione di procedure, più personale qualificato e immediatamente disponibili, più margini di azione sui percorsi di progettazione” dice con le idee chiare il sindaco Giovanna Bruno che ha ricevuto consensi dalla platea.

“Pur nelle difficoltà di questi tempi, ho rappresentato che già ci siamo inventati alchimie amministrative per superare tanti ostacoli e costituire buone pratiche di governo del Paese, acquisendo e dando fiducia. É evidente che una vera coesione territoriale non può prescindere da tre pre – condizioni: reali politiche di genere (per ridurre il gap di genere, all’interno del gap territoriale nord/sud); concrete misure a sostegno dei giovani (per contenere la loro frustrazione e dar loro una prospettiva che, al sud, non può essere il reddito di cittadinanza assistenzialistico e fine a se stesso); welfare generativo e paritario, dove i soggetti fragili siano al centro e dove non ci sia lo sperpero di risorse per costruire nuove strutture, ma si riqualifichino e si riempiano di umanità quelle esistenti. Coesione territoriale è coesione delle coscienze, è dignità sociale che accorci le distanze tra una parte e l’altra dell’Italia” ha concluso il sindaco di Andria, Giovanna Bruno, che si è conquistata gli applausi di tutti i presenti.