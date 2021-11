Di missioni del Pnrr e di futuro per gli enti locali si discute anche nella terza e ultima giornata dell’Assemblea annuale dell’Anci le cui conclusioni sono affidate al presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi.

I lavori hanno preso il via con il primo panel sulla quinta missione del Pnrr su inclusione e coesione, tra innovazione sociale per un Paese più giusto e coesione territoriale per un Paese più unito, e la sesta missione riguardante la salute.

Oltre ai sindaci che saranno ancora una volta i protagonisti della giornata, sono previsti gli interventi sia da remoto che in presenza del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, della ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, della ministra per il sud e la coesione territoriale e del ministro della Salute Roberto Speranza. Previsto l’intervento del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e quello del presidente Antonio Decaro. L’Assemblea terminerà con l’intervento conclusivo del Premier Mario Draghi.