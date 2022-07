TARANTO – Romualdo Marinò, 27enne tarantino di Statte, è in corsa per il titolo di Mister Italia 2022, concorso promosso dal patron Claudio Marastoni e trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Onestini.

Romualdo, 185 centimetri di altezza, è un barman e animatore, ma con l’ambizione di sfondare nel mondo dello spettacolo come attore, ballerino o modello. Martedì 2 e mercoledì 3 agosto sarà a Giulianova (Teramo) per le prefinali nazionali insieme ad altri 90 contendenti provenienti da tutta Italia. Soltanto i migliori 40, però, rimarranno in lizza per lo scettro di Mister Italia (lo scorso anno al siciliano Joseph Lantillo) che sarà assegnato nella serata conclusiva di sabato 6 agosto, a Pescara, sul palcoscenico di piazza della Rinascita con la condizione di Jo Squillo.

Dopo 30 anni, Mister Italia è considerato il concorso più importante a livello maschile nel Belpaese, forte anche di una struttura organizzativa capace persino di battere il lockdown, visto che si è svolto regolarmente svolto anche nel 2020 e 2021. Per seguire l’avventura in terra abruzzese di Romualdo Marinò basta collegarsi ai canali social (Facebook e Instagram) di Mister Italia.