Anche l’Altamura cerca un attaccante: nel mirino Andrea De Paoli

Andrea Grammatica al lavoro per regalare un nuovo attaccante a mister Daniele Di Donato. La Team Altamura è a caccia di un attaccante: piace in tal senso l’ex Monopoli Andrea De Paoli. Per ora non più di un sondaggio: sulle tracce del centravanti del Giugliano c’è anche la Casertana. Intanto Guillaume Gigliotti non dovrebbe muoversi da Altamura, l’esperto difensore francese aveva estimatori in Serie D, Gelbison e Casarano su tutti.

