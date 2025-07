Anche la Virtus Francavilla s’inserisce per Palermo

C’è anche la Virtus Francavilla su Ryduan Palermo. Ed è a tutti gli effetti un ritorno di fiamma per l’attaccante argentino figlio d’arte classe ’96, autore di 18 gol in 37 partite nella stagione 2023/24 con la maglia del Martina e poi tesserato dalla Carrarese la scorsa estate, neopromossa in B. Quindi l’avventura in prestito ad Altamura, in cui non è riuscito a ritagliarsi un grandissimo spazio: 676 minuti giocati e 2 gol realizzati. Già un anno fa, di questi tempi, il Francavilla aveva avviato i dialoghi con l’entourage del calciatore, che preferì però per Palermo una sistemazione in Serie C. Questa volta, però, tutto potrebbe cambiare: tanti i club di D che puntano a vincere hanno messo nel mirino il bomber di La Plata. E, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, anche la Virtus Francavilla sonda il terreno per aggiungere un altro centravanti albiceleste – oltre a Sosa, considerato incedibile – alla rosa di Coletti.

