Anche Barletta e Heraclea sull’ex Andria Donida

Nicolò Donida, difensore classe 1992 della Pistoiese ha suscitato l’interesse anche di Heraclea e Barletta. Dopo la Gelbison, quindi, anche i due club si aggiungono alla corsa per il calciatore ex Nocerina e Fidelis Andria. Il difensore reduce da una stagione con la maglia degli Orange conclusa con ventuno presenze sarebbe quindi nel mirino di diversi club in cerca di esperienza nel reparto arretrato.

