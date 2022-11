Condividi su...

LECCE – Carenza di personale, più contenuta al sud rispetto a nord e centro, ma soprattutto malfunzionamento o addirittura non funzionamento delle procedure informatiche, cosa che non permette ai lavoratori dell’Inail di garantire un servizio adeguato all’utenza, con queste motivazioni anche a lecce come in molte altre città italiane, si è tenuto un presidio indetto dall’Usb davanti alla sede dell’ente. Il sindacato evidenzia poi come in questo clima, invece di potenziare gli strumenti per migliorare la qualità del servizio e del lavoro, si esternalizza il sistema informatico affidandolo alla 3-I SpA privatizzando così un asset strategico.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts