Anaclerio: “Facciamo troppi errori, una squadra di carattere questa gara la porta a casa”

Il viceallenatore del Monopoli Gigi Anaclerio ha commentato così il 2-2 casalingo contro il Brindisi, con la sua squadra che si è vista rimontare due reti nei minuti di recupero: “Commettiamo troppi errori individuali, sembriamo giocatori inesperti, invece avevamo in campo tanti giocatori grandi da cui mi aspettavo qualcosa di mestiere, come una perdita di tempo nel recupero. Non si può assolutamente pareggiare una partita del genere. Non riesco ancora a darmi una spiegazione. Molto probabilmente questa squadra nei momenti decisivi manca un po’ di carattere. Una squadra di carattere questa partita la porta a casa. Al massimo prende un gol dopo il 90’, ma non può subire anche il secondo gol su un errore individuale. È l’emblema della stagione, quando siamo lì, possiamo dare lo scatto, possiamo tirarci fuori mentalmente cadiamo sempre”.

Sulla possibilità che ci sia domenica un’ultima spiaggia: “Sono tutte ultime spiagge, da qui fino alla fine del campionato. Non ci pensiamo e prepariamo già la partita di domenica prossima”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author