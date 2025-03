Ampliamento discarica San Procopio, Daisy risponderà ad Arpa entro 30 giorni

BARLETTA – Si è svolta giovedì mattina la conferenza di servizi relativa all’ampliamento della discarica di San Procopio, in territorio di Barletta. Per l’allargamento perimetrale e volumetrico del sito, Arpa aveva espresso il suo parere contrario e aveva inviato le osservazioni in merito a Daisy srl, che aveva presentato un progetto di raddoppio dell’impianto di stoccaggio. L’azienda presenterà le sue repliche entro 30 giorni, per poi attendere circa tre settimane per ricevere le controrepliche.

Nessun aggiornamento in merito da parte dell’ASL e del Comitato Tecnico Ambientale della Provincia BAT, mentre l’amministrazione comunale di Barletta ha ribadito il suo parere negativo sull’ampliamento del sito per rifiuti speciali non pericolosi. Determinante, anche nelle prossime settimane, sarà la sinergia tra Mihaela Albanese, appena nominata in Giunta con delega all’ambiente, e le associazioni cittadine che evidenziano i rischi di un aumento dello stoccaggio.

