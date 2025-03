Ampliamento della discarica di San Procopio, c’è il “No” anche degli ambientalisti di Andria

Il progetto di ampliamento della discarica di San Procopio continua a suscitare polemiche in tutta la Bat. Andria e Barletta vengono unite dal filo verde dell’ambientalismo, che in coro dice “No” al potenziamento della struttura. Ad esprimere solidarietà ai cittadini e alle associazioni di Barletta infatti c’è anche il Forum “Ricorda Rispetta” di Andria, che ha parlato di un danno ambientale non solo per la città della Disfida ma per tanti altri comuni della sesta provincia pugliese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author