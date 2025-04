Amministrative Taranto, Cdx prende ancora tempo

Roma – Ancora fumata nera dal vertice romano sul candidato sindaco di Taranto. A 55 giorni dalle elezioni il centrodestra prende ancora tempo. Il tira e molla dei partiti dunque continua, cosi come le interlocuzioni. Di sicuro colpi di scena rispetto ad altri possibili nomi non dovrebbero esserci.

Luca Lazzàro, presidente di Confagricoltura Puglia, resta il favorito per il partito della Premier Massimiliano Di Cuia per il ministro e segretario azzurro Antonio Tajani

