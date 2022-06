Roma – Tra vittorie al primo turno e futuri ballottaggi il centrodestra di fatto si afferma in queste elezioni amministrative. Sono le prime parole di Giorgia Meloni. C’è il ritorno di un sano bipolarismo, compatto e alternativo alla sinistra. Questo ci chiedono gli elettori. Per la leader di FdI il partito ad oggi è la forza traino del centrodestra e cresce ovunque con dati molto significativi. La Meloni poi non risparmia frecciatine ai 5 stelle. Non raggiungono nemmeno la doppia cifra dice e questo voto deve fare riflettere soprattutto gli alleati, Salvini e Berlusconi se bisogna sostenere ancora Draghi e questo Parlamento. Per Salvini, “lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra, anche sacrificandosi in prima persona, è la strada vincente” nonostante le scelte non condivise in tema referendum Giustizia. Conte ammette la sconfitta e parla di un partito in rinnovamento. I dati che emergono dalle amministrative non ci soddisfano. Lo afferma preoccupato, soprattutto da un dato quello dell’astensionismo”. Per il segretario Pd Errico Letta, quello che emerge chiaramente è che il centrosinistra vince quando è unito. Mentre il leader di Italia Viva, Matteo Renzi si interroga se sia più giusto per il Pd fare un’alleanza col centro riformista anziché coi grillini visto il risultato elettorale.