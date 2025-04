Amministrative Matera, Santochirico ritira la candidatura: “Il campo progressita non c’è più”

MATERA – Vincenzo Santochirico non sarà in competizione per la carica di sindaco alle elezioni amministrative. “Il campo progressita – ha detto – non c’è più”. Il 15 aprile scorso, ai nostri microfoni, aveva dichiarato di “aver raggiunto l’obbiettivo di tener unito il centrosinistra” (VEDI). Oggi il passo indietro così motivato: “Il mio nome era stato fatto non da me ma dalla coalizione composta da PD, M5s, Avs, e Progetto Comune – ha aggiunto l’ex Presidente del Consiglio regionale lucano – Il segretario regionale del Pd, Giovanni Lettieri, aveva garantito che lui partecipava al tavolo a nome del suo partito e che gli altri erano individualismi. Ma dopo la diffusione del documento da parte di quelle quattro forze sono venuti fuori i distinguo di Sinistra italiana e quelli interni al Pd. Ringrazio Europa Verde e M5s che hanno dimostrato coerenza, serietà, lealtà. A questo punto non posso che prendere atto della situazione. Mi spiace non tanto per me ma per un esito che annulla la presenza dello schieramento progressista e di centrosinistra a Matera vanificando le prospettive di rilancio della città”.

