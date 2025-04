Amministrative Matera: per il simbolo del PD si attendono lumi da Roma

MATERA – A dieci giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste in vista delle elezioni Amministrative del 25 e 26 maggio prossimo nella Città dei Sassi, il Partito democratico non ha ancora ufficializzato l’utilizzo del simbolo. La decisione non spetta al Regionale ma alla Direzione nazionale che sta valutando e vagliando la complicata situazione come quella creatasi a Matera, lasciando di fatto il Segretario lucano, Lettieri, con le mani legate.

Attualmente in corsa per il centrosinistra ci sono il consigliere regionale del PD, Roberto Cifarelli, candidatosi con primarie non riconosciute dal partito e dal csx, e una delegazione del Partito democratico cittadino che, in coerenza con la linea politica nazionale, è rimasta al tavolo del csx ed ha individuato l’avvocato Enzo Santochirico a capo della coalizione.

L’auspicio, da quanto si apprende da humors interni, è che la vicenda possa risolversi nelle prossime ore e giungere ad una sintesi delle parti in campo.

