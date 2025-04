Amministrative Matera: 5 candidati sindaco, 18 liste, 500 candidati consigliere

MATERA – Saranno 5 i candidati alla carica di primo cittadino per le elezioni amministartive di Matera dei prossimi 25 e 26 maggio. 18 le liste per circa 500 candidati. Per il centrodestra il candidato sindaco Antonio Nicoletti sarà supportato da sei liste Fratelli d’Italia, Forza Italia, “Per Matera Capitale”, “Io Sud”, “La scelta giusta”, “Acito – UDC”. La Lega non ha fatto la lista ma inserito candidati in quella del sindaco.

Nove le liste a supporto di Roberto Cifarelli: Volt, “Matera nel cuore”, “Matera 2030”, “Materia futura”, “Matera democratica”, “Matera in Azione”, “Periferie per Matera”, “Socialisti”, “Basilicata Casa Comune”. Il Pd non ha autorizzato l’utilizzo del simbolo. La lista “Democrazia Materana” a sostegno del candidato Luca Prisco. L’ex primo cittadino di Matera Domenico Bennardi sarà appoggiato dalla lista del Movimento 5 stelle. Sul gong è arrivata anche la candidatura dell’avvocato Vincenzo Santochirico appoggiato dalla lista ”Progetto Comune Matera” che dopo il suo ritiro da candidato del campo progressista ha deciso di concorrere da solo alla fascia di primo cittadino.

Matera è l’unico Comune lucano con 15.000 abitanti dove si potrebbe verificare il ballottaggio. Si voterà per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale anche in altri 7 Comuni, 4 in provincia di Potenza (Atella, Senise, Lavello e Tolve), 3 in Provincia di Matera (Bernalda, Irsina e Montalbano).

