PUGLIA – Affluenza in calo alle ore 12.00 per i ballottaggi in 7 capoluoghi e 34 comuni : il dato è 12% e dunque in calo rispetto al primo turno (13, 86%) .

A comunicarlo è il Viminale . I seggi chiudono alle 23.00 . Si vota anche domani dalle 07.00 alle 15.00

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts

