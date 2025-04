Amministrative, il giorno del gong sulle liste

Bari – È il giorno del gong sulle liste per le prossime amministrative: corrono in sette per la fascia tricolore a Taranto, testa di serie della tornata pugliese. A Triggiano, centrodestra fuori dai giochi dopo il braccio di ferro con l’ex candidato a sindaco, Onofrio D’Alesio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author