FRANCAVILLA FONTANA – Non sarà Antonio Andrisano il candidato sindaco per l’area di centrodestra alle prossime amministrative: lo svela il diretto interessato ad Antenna Sud. Intanto, l’uscente Antonello Denuzzo non scioglie ancora la riserva sulla ricandidatura: “servono le condizioni per fare bene”.

