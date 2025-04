Amministrative Basilicata: oltre Matera al voto in altri sette Comuni

Saranno poco meno di 48 mila gli elettori e le elettrici chiamati ad eleggere i nuovi sindaci e consiglieri negli altri sette Comuni della Basilicata, oltre il capoluogo di provincia Matera, i prossimi 25 e 26 maggio.

Tra questi sono tutti con meno di 15 mila abitanti, la carica di primo cittadino sarà assegnata dunque già all’esito del primo turno non essendo prevista l’ipotesi del ballottaggio.

Quattro i Comuni in provincia di Potenza, tre in quella di Matera, nessuno dei quali arrivato alla fine della scadenza naturale del mandato.

È Lavello il più grande con circa 11 mila abitanti, Comune commissariato dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri così come accaduto a Senise e Atella.

Il paese più piccolo è Tolve che, come i tre della provincia di Matera, Bernalda, Irsina e Montalbano Jonico sono chiamati al rinnovo di sindaco e consiglio dopo che a mandato in corso i quattro ex primi cittadini, nell’ordine Pasquale Pepe, Domenico Tataranno, Nicola Morea e Piero Marrese sono stati eletti in consiglio regionale.

Ma andiamo con ordine e in ordine alfabetico:

Sono tre le liste presentate ad Atella per i candidati Giuseppe Donato Telesca, Gerardo Lucio Petruzzelli e Francesco Alfredo Leccese. Corsa a due a Bernalda con una delle tre donne in lista per questa tornata elettorale lucana, Francesca Matarazzo che si contenderà la fascia tricolore con Giuseppe Gallotta. Unica lista ad Irsina guidata da Giuseppe Candela, a Lavello certi Pasquale Carnevale e Antonio Annale perché la lista dell’ultimo sindaco eletto Antonio Carretta è stata presentata con delle irregolarità. A Montalbano Jonico si sfideranno Giuseppe Di Sanzo e Marcello Maffia, a Senise Antonio Uccelli, Amedeo Castelluccio e Eleonora Castronuovo, infine a Tolve altra corsa a due tra Renato Martucci e Delia D’Eugenio.

