FRANCAVILLA FONTANA- Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Pietro Di Coste segretario e consigliere comunale di “Francavilla Popolare al centro” relativa alla proposta di candidatura per le prossime elezioni amministrative 2023 di Maurizio Bruno.

“I componenti del movimento politico “Francavilla Popolare al centro”, in vista delle prossime elezioni amministrative che vedranno la città impegnata nel rinnovamento degli organi amministrativi, si sono chiesti in questi ultimi mesi, chi possa guidare la città nella prossima legislatura e quale possa essere la figura con la giusta credibilità sulla quale i cittadini possano riporre incondizionatamente la propria fiducia. Oggi più che mai, la nostra città, ha bisogno di interventi urgenti, i cittadini hanno bisogno di riposte, la comunità tutta ha la necessità di essere guidata da una classe dirigente vicina ai cittadini che sappia davvero ascoltare le loro esigenze. Fino ad oggi abbiamo assistito a scelte scellerate, ad individualismi e di conseguenza mancanza di dialogo non soltanto con le forze politiche di opposizione ma purtroppo anche con i cittadini.

Siamo stati costretti ad assistere ad amministratori che per loro indole non hanno mai saputo né voluto sforzarsi per essere davvero vicini alle gente. Si, vogliamo ripeterlo e gridarlo “vicini alla gente” perché è principalmente questo quello di cui la nostra comunità oggi più che mai ha bisogno. Le amministrative del 2018 hanno visto i nostri movimenti impegnati nella corsa elettorale a sostegno del candidato sindaco Maurizio Bruno, in questi anni abbiamo fatto opposizione sempre improntata alla correttezza e al dialogo, cercando di rappresentare gli interessi dei cittadini che hanno votato per noi. I nostri movimenti rappresentato gli elettori moderati di centro e pertanto come già ribadito altre volte ci rivolgiamo all’intero scacchiere politico rifuggendo dagli estremismi sia di sinistra che di destra. È proprio in quest’ottica, che oggi vogliamo porre le basi per un’alleanza trasversale che possa portare alla guida di palazzo imperiali il nostro amico e il politico amato da tutti Maurizio Bruno al quale pubblicamente rivolgiamo l’appello di accettare la candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative del 2023.”