TRANI – L’amministrazione comunale di Trani ha annunciato il potenziamento della pulizia stradale, implementando i mezzi e il personale dell’azienda Amiu. Le attività stanno toccando non solo il centro cittadino, ma anche le zone periferiche e maggiormente colpite dall’abbandono illecito dei rifiuti.

Non solo una maggiore pulizia, ma anche un controllo più attento e sanzioni più stringenti nei confronti di chi non rispetta il regolamento. Responsabilità non solo dell’assessore alla transizione ecologica Pierluigi Colangelo, ma di ogni cittadino.