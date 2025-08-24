24 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Amichevoli, Virtus Francavilla-Ugento 3-0: gli highlights

Dennis Magrì 24 Agosto 2025
centered image

Amichevoli, Virtus Francavilla-Ugento 3-0: gli highlights.

About Author

Dennis Magrì

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Monopoli, Colombo: “Risultato giusto ma c’è rammarico”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Trapani, Aronica: “Il Casarano ha creato tanto nel primo tempo”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Barletta, Pizzulli: “Dovevamo attaccare meglio l’area di rigore”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie B, Venezia-Bari 2-1: gli highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Tante chance, ma nessun gol: il Casarano non va oltre lo 0-0 con il Trapani

24 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Monopoli-Cosenza, pari e spettacolo: 2-2 al Veneziani, Mazzocchi riacciuffa il Gabbiano

24 Agosto 2025 Antonio Bellacicco

potrebbe interessarti anche

Monopoli, Colombo: “Risultato giusto ma c’è rammarico”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Trapani, Aronica: “Il Casarano ha creato tanto nel primo tempo”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Barletta, Pizzulli: “Dovevamo attaccare meglio l’area di rigore”

24 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Serie B, Venezia-Bari 2-1: gli highlights

24 Agosto 2025 Dante Sebastio