Amichevoli: termina 14 a 1 tra Potenza e Santarcangiolese

POTENZA – Si è disputato allo stadio Viviani l’allenamento congiunto tra Potenza Calcio e Santarcangiolese, formazione di eccellenza lucana. I ragazzi di mister Colombo pur imponendosi per 14 a 1, non ha soddisfatto le aspettative del mister che abbiamo sentito ai nostri microfoni a fine partita. Domani, alle 17.00, a porte chiuse, i rossoblù affronteranno la Gelbison (Serie D) per il secondo test consecutivo.

LE RETI:

POTENZA: 6′, 13′, 45′, 59′ Caturano; 10′, 11′, 49′, Di Grazia; 36′ Gagliardi; 42′ Hristov; 64′ autorete; 75′, 83′ Del Sole; 85′ Saporiti; 86′ Alagna.

SANTARCANGIOLESE: 47′ Fanelli.

