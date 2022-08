Con le reti di Provenzano (ex), Panattoni e D’Egidio, il Taranto cala il tris al “Tursi” di Martina Franca, nell’ultima amichevole pre season. Per la sfida, Di Costanzo ha dovuto rinunciare a Infantino, La Monica e Russo, a riposo precauzionale. Altri minuti nelle gambe per i rossoblu, che domenica 4 settembre esordiranno in campionato in quel di Monopoli.

90’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ D’Egidio! Il Taranto cala il tris: imparabile la parabola di D’Egidio, che si insacca all’angolino basso.

87‘ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Martina, Tuccitto per Mangialardi.

86’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto entra in campo anche Maiorino.

85’ Ammonito 🟨 Badje per gioco falloso.

83’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Martina, Sebastianelli per Salvi.

81’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Panattoni! I rossoblu raddoppiano con l’ex Pisa che risolve una mischia.

77‘ SOSTITUZIONE 🔄 Due cambi per il Taranto: Evangelisti e Brandi per Granata e Manetta.

76’ Filtrante per Badje che a tu per tu con Suma gli spara addosso.

72’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Martina, Mancini prende il posto di Perrini.

72’ Martina pericoloso con una punizione insidiosa, da posizione defilata, di Petitti: Loliva è pronto e allontana con i pugni.

67’ SOSTITUZIONE 🔄 Ancora cambi per il Taranto: Crisci e Mazza per Guida e Provenzano.

65’ Penetrazione di Badje sulla destra, rasoterra per l’accorrente Guida che in area colpisce di prima intenzione, ma non inquadra lo specchio della porta.

59’ SOSTITUZIONE 🔄 Di Costanzo comanda 3 avvicendamenti: Vona, Ferrara e Badje per Antonini, De Maria e Sakoa.

57’ SOSTITUZIONE 🔄 Altri due cambi in casa Martina: Aprile e Porcillo per Dieng e Teijo.

56’ Punizione di Guida dai 30 metri circa, di poco alta.

51’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio cambio nel Martina: Petitti e Pinto rilevano Ancora e Lopez.

46‘ SOSTITUZIONE 🔄 Triplo cambio in avvio di ripresa per il Taranto: D’Egidio, Romano e Panattoni prendono il posto di Mastromonaco, Labriola e Tommasini.

➕ SECONDO TEMPO ➕

42’ Assolo di Guida, che si accentra e spara dal limite, di poco sopra la traversa.

24’ Destro di Labriola dal limite, su azione d’angolo, troppo largo.

19’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Provenzano! Conclusione di Sakoa all’interno dell’area, palla sul palo, sulla respinta Provenzano batte Suma con un tiro a giro.

⏱ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

MARTINA-TARANTO 0-3

RETI: 19’ Provenzano (T), 81’ Panattoni (T), 90’ D’Egidio (T)

MARTINA 433: Suma – Perrini (72’ Mancini), Dieng (57’ Aprile), Schmidt, Cappellari – Salvi (83’ Sebastianelli), Teijo (57’ Porcillo), Mangialardi (87’ Tuccitto) – Ancora (51’ Petitti), Diaz, Lopez (51’ Pinto). Panchina: Semeraro, Olive, Natola, Vigna, Lotito. All. Pizzulli.

TARANTO 352: Loliva – Manetta (77’ Brandi), Antonini (59’ Vona), Granata (77’ Evangelisti) – Mastromonaco (46’ D’Egidio), Labriola (46’ Romano), Provenzano (67’ Mazza), Guida (67’ Crisci), De Maria (59’ Ferrara) – Tommasini (46’ Panattoni), Sakoa (59’ Badje). Panchina: Martorel, Caputo, Maiorino. All. Di Costanzo.

AMMONITO: Badje (T).

NOTE: Angoli 0-3.