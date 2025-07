Amichevole | Lecce-Spezia, le formazioni ufficiali: Krstovic titolare

Si gioca alla Raiffeisen Arena di Bressanone (Bolzano) l’amichevole estiva tra Lecce e Spezia, in programma oggi, 27 luglio 2025, con calcio d’inizio alle ore 18:00. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, Eusebio Di Francesco per il Lecce e Luca D’Angelo per lo Spezia.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Baschirotto (C), Gallo; Helgason, Ramadani, Kaba, Banda, Krstovic, N’Dri.

In panchina: Früchtl, Samooja, Penev, Kouassi, Berisha, Morente, Rafia, Camarda, Gorter, Coulibaly, Ubani, Kovac, Addo, Tiago Gabriel, Pierret, Esposito.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Esposito, Candelari, Aurelio; Vlahovic, Di Serio.

In panchina: Mascardi, Crespi, Leonardo, Benvenuto, Onofri, Giorgeschi, Bertoncini, Insignito, Lorenzelli, Djankpata, Baldetti, Verde, Artistico, Cugnata, Lontani.

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sezione di Molfetta)

Assistenti: Marco Trinchieri (Milano), Marco Ceccon (Lovere)

