Frosinone-Bari 1-0

FROSINONE – Il Bari cede 1-0 al Frosinone nella terza amichevole precampionato, giocata con i 38 gradi del pomeriggio in terra laziale. I ragazzi di Mignani, al termine del ritiro di Roccaraso, si sono dimostrati un filo indietro a quelli di Grosso, che hanno vinto la partita grazie ad un colpo di testa di Moro imbeccato da Rohden. Qualche spunto interessante per i due allenatori. Dorval meglio in fase offensiva rispetto a quella difensiva, ancora lontani dalla forma migliore i giocatori con il fisico più imponente e un po’ avanti con l’età rispetto a quelli brevilinei che sono entrati prima in condizione. Nella ripresa Bari vicino al pareggio con un tiro a sorpresa di Maiello parato da Turati e con una punizione di Pucino deviata dalla barriera e terminata sulla traversa a Turati battuto. Solite situazioni presentate dal calcio d’estate in attesa degli impegni ufficiali. Domenica a Salerno sarà già Coppa Italia con i biancorossi impegnati contro il Padova.

FROSINONE-BARI 1-0

Marcatori: 12’pt Moro (F)

Frosinone (4-3-3): Turati (42’st Marciano’), Oyono (35’st Maestrelli), Lucioni (c) (38’st Monterisi), Rohden (35’st Bracaglia), Lulic (17’st Kujabi), Caso (17’st Haoudi), Boloca (41’st Cangianiello), Ciervo (17’st Tribuzzi), Moro (17’st Parzyszek), Szyminski (17’st Kalaj), Cotali (35’st Selvini) A disp.: Palmisani (g), Satariano, Manzari, Macej

All. F. Grosso

Bari (4-3-1-2): Frattali (1’st Caprile), Pucino (35’st Bosisio), Vicari (17’st Vicari), Di Cesare (c) (25’st Gigliotti), Dorval, Maita (35’st Bianco), Maiello (25’st Mallamo), D’Errico (1’st Benedetti), Botta (17’st Cangiano), Antenucci (17’st Galano), Cheddira. A disp.: Polverino (g), Paponi, Belli, Scavone

All. M. Mignani

Arbitro: Sig. Matteo Marchetti (Ostia Lido); assistenti: Sig. Marco Scatragli (Arezzo)e Sig.ra Tiziana Trasciatti (Foligno)

Angoli: 1-3

Note: al 29’pt e 29’st cooling break per le alte temperature

Stadio ‘Benito Stirpe’, Frosinone, sereno 39°C, 833 paganti (18 i tifosi ospiti presenti)