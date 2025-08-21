21 Agosto 2025

Foto Mario Rosato

Amichevole al Via del Mare: pokerissimo del Lecce al Fasano

Redazione 21 Agosto 2025
Al “Via del Mare”, allenamento congiunto tra Lecce e Fasano, articolato su tre tempi di gioco. Nella prima parte i salentini hanno realizzato quattro reti, firmate da Camarda, doppietta di N’Dri e Gaspar. Il portiere Falcone ha mantenuto la porta inviolata respingendo tentativi di Lagzir e Corvino.

Il secondo tempo si è concluso senza gol: da un lato il Lecce ha impegnato Lombardo, dall’altro il Fasano ha creato occasioni con Corvino e Loiodice, fermati da Fruchtl.

Nel terzo segmento è arrivata la punizione vincente di Maleh, seguita subito dal gol di Stauciuc, che ha anche colpito un palo pochi minuti dopo: 5-1 per i giallorossi il finale.

La gara, disputata a porte chiuse, ha rappresentato un test di avvicinamento al campionato per entrambe le formazioni. Il Fasano tornerà in campo domenica 24 agosto al “Vito Curlo” con il Bit Norba Mola, mentre il Lecce debutterà a Marassi, con il Genoa, alle 18.30 di sabato 23 agosto.

TABELLINO

LECCE-FASANO 51 (40 p.t. e s.t.)

RETI: 7 p.t. Camarda, 15 p.t. e 26 p.t. NDri, 18 p.t. Gaspar, 2 t.t. Maleh (L), 3 t.t. Staiuciuc (F)​.

LECCE p.t.: Falcone, Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Berisha, NDri, Camarda, Morente. All.: Eusebio Di Francesco.

LECCE s.t.: Fruchtl, Pierotti, Perez, Gorter, Ndaba, Kaba (14 s.t. Coulibaly), Pierret, Helgason, Banda, Rafia, Sottil. All.: Eusebio Di Francesco.​​

LECCE t.t: Fruchtl (5 t.t. Samooja), Perez, Gorter, Ndaba, Pierotti, Coulibaly, Pierret, Helgason (13 t.t. Rafia), Maleh, Banda, Sottil. All.: Eusebio Di Francesco.

FASANO p.t. e s.t.: Lombardo, Pinto (1s.t. Nela), Tangorre, Garcia, Maccioni (1 s.t. Lambiase), Salzano, Penza (14 s.t.Vecchione), Lagzir, Corvino, Loiodice, Barranco. All.: Luigi Agnelli.

FASANO t.t.: Piras; Mauriello, Molinari, Cusumano, Riga (16 t.t. Consonni); De Angelis, Vecchione; Pinto, Mavrommatis, Maccioni; Staiuciuc. All.: Luigi Agnelli (a disp.: Menga, Kola).

Arbitro: Carmine Congedi di Lecce (assistenti: Marco Sanapo ed Andrea Guglielmo).

Note: partita a porte chiuse; durata p.t. 45, durata s.t. 30, durata t.t. 25; angoli 134 per il Lecce; giornata soleggiata, terreno in ottime condizioni.

